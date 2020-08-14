رياضة | كارتيرون يطلب عودة مساعده لجهاز الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطلب عودة مساعده لجهاز الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة سامي الشيشيني إلى الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

عودة سامي الشيشيني إلى الزمالك

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كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون يريد التواصل مع سامي الشيشيني من أجل طلب عودتع إلى الجهاز الفني من جديد.

وأوضحت المصادر أن حسم مصير عودة سامي الشيشيني يأتي بعد موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك، ليقترب من العودة لمنصب المدرب العام للفريق الأول بالنادي الأبيض.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تعادل، إيجابيا مع الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس، في الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.