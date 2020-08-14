رياضة | الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة النادي الأهلي، تجديد عقد المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية فترة إعارة الاعب لفريق الاتفاق السعودي.

تجديد عقد وليد أزارو في الأهلي

ومن المنتظر أن يجتمع ممثل من مجلس إدارة النادي الأهلي، رفقة صالح محسن رئيس لجنة التخطيط، مع المهاجم المغربي من أجل تجديد تعاقد الاعب مع القلعة الحمراء.

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ويحق لوليد أزارو، التوقيع لأي ناد يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون الحصول إذن من جانب القلعة الحمراء، وفقًا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويرغب النادي الأهلي في الحفاظ على وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بشكل كبير، من أجل تحقيق أقصى استفادة منه سواء على الصعيد الفني أو على الصعيد المادي حال إعارته مجددًا إلى أي فريق.