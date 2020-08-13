عدلى القيعى يعترف: رمضان صبحى لديه مقومات «أسطورة الأهلى».. ويكشف حجم الإغراءات التى تعرض لها اللاعب!

عبر عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى عن غضبه من التلاعب بمشاعر الجماهير، وتصريحات رمضان صبحي السابقة عن رغبته في عدم اللعب سوى للنادي الأهلي في مصر، مضيفا: "هناك كلام بأنه جلس مع مسؤولي الزمالك مثل عبدالله السعيد، هنا يجب أن نحزن ونغضب منه".

أضاف القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" كنا نتمنى أن يبقى رمضان صبحي مع الأهلي لأننا شايفين فيه مقومات معينة ممكن يبقى أسطورة بالأهلي".

تابع :" يجب على الجمهور أن يعرف أن شعار الأهلي فوق الجميع أي أن مصلحته فوق جميع أبناءه وليس فوق أحد آخر". حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

واختتم مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى حديثه بألقاء اللوم على رمضان قائلا:" سايبنا يا كابتن رمضان نتفاوض وغيرنا ياخدك من حيث انتهينا".

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قال مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إنه كان يتمنى أن يكمل رمضان صبحى مسيرته مع القلعة الحمراء مؤكدا أن "العفيجى" تعرض لبعض الإغراءات التي أجبرته على الرحيل.

أضاف القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" ليس معنى رحيل صبحي أن الأهلى لا يستطيع تعويضه ولا أرغب أن يهاجم أحد أي لاعب خرج من القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية لأنهم كانوا يدافعوا عن القميص الأحمر في يوم من الأيام".

تابع القيعى:" كنا نتمنى أن يكمل رمضان صبحى مسيرته مع الأهلى ولكن رحل لأي سبب سواء مغريات أو غيره مفيش مشكلة لكن في النهاية يبقى كيان الأهلى".

وواصل :" لا تحزنوا على رحيل أي لاعب احزنوا فقط لو أساء للنادي الأهلي مش عايز الناس تهاجم رمضان صبحي لأنه في يوم من الأيام دافع عن قميص الأهلي ومتضايقين من رحيل رمضان صبحى وكنا نتمنى يكمل مسيرته معنا ولكننا فخورين بالنادي الأهلي".

واختتم مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" عدم واقعية السوق المصري أوصلنا إلى حالة من الفوضى".