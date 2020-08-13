الأهلي يحذف صورة رمضان صبحي من الاستاد

حذف مسؤولو الشركة المسؤولة عن ستاد الأهلي صور اللاعب رمضان صبحي من محيط الملعب.

وكتب محمد كامل رئيس الشركة عبر تويتر إنه سيحذف صور كل من لا يستحق أن يكون موجود هناك.

وأعلن الأهلي أن رمضان صبحي رفض البقاء مع الفريق رغم التوصل لاتفاق مع هيديرسفيلد تاون الإنجليزي وأبدى رغبته في الرحيل إلى بيراميدز.



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