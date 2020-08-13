ناشئات هوكى الشرقية يحققن الفوز بثنائية على مركز شباب السادات

حقق اليوم الخميس، ناشئات هوكى الشرقية فى سباق المارثون المحلى الفوز بثنائية على مركز شباب السادات والتتويج باللقب المحلى رسميًا ،فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب هوكى الشرقية.
أحرز أهداف المباراة:
آلاء نوار هدف و سما سامى هدف ،اتسمت المباراة بالندية والقوة ليتصدر الشرقية ترتيب الدورى العام ليرتفع رصيدة الى ٢٤ نقطة من ٨ فوز متتالى، يذكر أن
أحمد عبد الكافى مدير فني ،وياسمين جمال مدرب عام ،و ميار غريب و نهلة احمد مدربين ،وأحمد متولى مدير اداري ،و احمد جابرى مدرب احمال ،وسمر غريب طبيب الفريق ،ورنا هشام مساعد محلل أداء.
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