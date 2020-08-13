أحمد فتحي يعود لقائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

عاد أحمد فتحي نجم الأهلي لقائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي غداً الجمعة في الجولة التاسعة عشر للدوري.

وحدث خطأ في الموقع الرسمي للنادي الأهلي بإعلان استبعاد أحمد فتحي من القائمة قبل أن يتم تدارك الأمر ويتم وضع

اسم فتحي.وكان فتحي قد نفى حدوث أي أزمة بينه وبين السويسري رينيه فايلر مدربه بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لخوض لقاء إنبي الماضية.