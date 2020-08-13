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المقاولون العرب يتعادل أمام سموحة ويهدر فرصة وصافة الدوري

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حقق فريق المقاولون العرب تعادلاً صعباً أمام نظيره سموحة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة 19 للدوري الممتاز، وانتهى بهدف لكل فريق.
كان شوط المباراة الأول قد انتهى بالتعادل السلبي،

في ظل غياب الفعالية الهجومية لأي من الفريقين على مرمى الآخر، وخلال شوط اللقاء الثاني وعند الدقيقة 73 نجح سموحة في افتتاح أهداف اللقاء عبر لاعبه صلاح محسن.
قبل أن ينجح المقاولون العرب في اقتناص هدف التعادل عند الدقيقة 84 بأقدام لاعبه سيف الدين الجزيري.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 34 في الترتيب الرابع بعدما كانت نتيجة الفوز كفيلة بصعوده إلى وصافة الدوري بـ 36 نقطة.
فيما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 26 في الترتيب السادس.
 
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