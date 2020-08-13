رياضة | صفقة تشيلويل إلى تشيلسي مهددة بالفشل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تشيلويل إلى تشيلسي مهددة بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي، في التعاقد مع بن تشيلويل الظهير الأيسر لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، من أجل تدعيم الجبهه اليسري الدفاعية خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إن نادي ليستر سيتي لا يرغب في التخلص عن تشيلويل بأقل من 90 مليون يورو، وهو مبلغ مرفوض تمامًا في تشيلسي فى ظل الأزمة الحالية التي تعاني منها بسبب فيروس كورونا .

فيما أكدت صحيفة " ديلي ميل " أن لامبارد المدير الفني للبلوز يسعي إلى التعاقد مع ظهير الثعالب لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع الإسباني ماركوس أنولسو إلى الكالتشيو .

يذكر أن رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي قد صرح مسبقًا بعدم وجود أي رغبه لديه في التخلي عن خدمات تشيلول لصالح تشيلسي .