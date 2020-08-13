شكرا لقرائتكم خبر عن أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد يتحدث عن رحيله لصفوف تشيلسي الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، إن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن رحيله عن روخيبلانكوس، لافتا إلى أن الفريق أمامه مباراة هامة ضد لايبزيج الألماني بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي أتليتكو مدريد مع لايبزيج في التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات ربع نهائي الشامبيونزلج. وارتبط أوبلاك بالرحيل عن صفوف روخيبلانكوس، وسط اهتمامات من جانب تشيلسي الإنجليزي الذي يبحث عن بديل مميز للحارس كيبا أريزابالاجا.

وخلال مقابلة صحفية مع «آس» الإسبانية، سُئل أوبلاك عن حقيقة رحيله عن أتليتكو مدريد وقال: الوقت ليس مناسبًا للحديث عن ذلك، في الوقت الحالي أمامنا مباراة هامة ضد لايبزيج الألماني«. وأضاف:»في نهاية الموسم سأقيّم الوضع، ونأمل أن نواصل مشوارنا في دوري الأبطال، بعدها سيكون أمامنا وقت للحديث.