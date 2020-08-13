شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يبدأ مذبحة فى «السيدة العجوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ أندريا بيرلو، المدير الفنى الجديد لنادى يوفنتوس الإيطالى، العمل على تدعيم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارى، استعداداً للموسم المقبل.

وكان يوفنتوس أعلن، فى وقت سابق، عن تعيين بيرلو كمدير فنى للفريق بدلاً من ماوريسيو سارى الذى أُقيل من منصبه. وفقاً لتقارير صحفية إيطالية، فإن بيرلو يستعد للتخلى عن 7 لاعبين خلال سوق الانتقالات الحالى.

وجاء الثنائى جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا على رأس القائمة التى أعدها بيرلو، للتخلى عن بعض اللاعبين الحاليين بالفريق. وينضم ثنائى خط الوسط سامى خضيرة وبليز ماتويدى، للقائمة فى ظل تقدم أعمارهم التى وصلت إلى 33 عاماً. وعلى مستوى خط الدفاع، فينوى بيرلو التخلى عن 3 لاعبين هم ماتيا دى شيليو، أليكس ساندرو ودانيلى روجانى.

يرغب بيرلو فى إعادة المهاجم ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، لصفوف فريق يوفنتوس مرة أخرى، وفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية. وترك المهاجم الإسبانى انطباعاً طيباً لدى بيرلو بعد أن لعب معه فى موسم 2014-2015.

Advertisements

ويريد المدرب الإيطالى أن يكون موراتا بديلاً لجونزالو هيجواين، الذى ينوى بيرلو التخلى عنه خلال سوق الانتقالات الحالى. وفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن بيرلو حدد قائمة تضم 10 لاعبين، يمكن أن يتعاقد مع عدد منهم خلال الصيف الجارى.

وحدد المدرب الجديد لنادى يوفنتوس 5 مهاجمين، يمكن أن يتعاقد معهم خلال الصيف الجارى، وهم راؤول خيمينيز، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزى، نيكولو زانيولو، لاعب روما الإيطالى، فيديريكو كييزا، لاعب فيورنتينا الإيطالى، دوفان زاباتا، لاعب أتالانتا، وأركاديوش ميليك، مهاجم نادى نابولى الإيطالى.

وعلى الرغم من ضم أرتور من نادى برشلونة الإسبانى، إلا أن بيرلو يرغب فى تدعيم خط وسط فريقه بالتعاقد مع إيسكو، لاعب ريال مدريد الإسبانى. وقالت الصحيفة إنه فى حالة فشل الفريق فى ضم إيسكو، فالمدرب الإيطالى وضع الثنائى مانويل لوكاتيلى، لاعب ميلان، وساندرو تونالى، لاعب بريشيا، كبدلاء له.

ومن ناحية الدفاع، يرغب بيرلو فى تدعيم مركز الظهير الأيسر فقط، حيث ينوى الفريق الإيطالى التعاقد مع إيمرسون بالميرى، لاعب تشيلسى الإنجليزى، الذى اقترب من الرحيل عن النادى اللندنى.