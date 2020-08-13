عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام سموحة

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه امام سموحة، الذي ينطلق في الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل المقاولون لمباراة اليوم كالتالي: محمود ابو السعود، احمد الشيمي، حسن الشامي، محمد سمير، أمير عابد، محمد مجلي، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري، ابراهيم صلاح ، كريم مصطفى، لويس

ادواردو.ويسعى المقاولون العرب، للفوز على سموحة من أجل مواصلة تواجده داخل المربع الذهبي بالدوري، والعودة إلى البطولات الأفريقية، بعد بداية قوية منذ بداية الموسم.ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.