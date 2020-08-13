وزير الرياضة يلتقي أسرة شهيد القوات المسلحة "المقدم أ.ح" أحمد الخولي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التضحيات التي قدمها ويقدمها دائماً أبطالنا من أبناء القوات المسلحة المصرية تمثل احد أهم الركائز التي قامت عليها ثورة البناء والتنمية والاستقرار والنهضة الشاملة التي تشهدها مصر حالياً فيشتى المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب مع بعض أعضاء أسرة الشهيد المقدم أركان حرب أحمد حامد الخولي اليومالخميس بوزارة الشباب والرياضة والذى استشهد فى 14 أبريل 2018 نتيجة الحادث الإرهابي الغاشم بشمال سيناء ، مشيراً أن القيادة السياسية تقف دائماً خلف أسر وأبناء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين يقدمون أرواحهم فداءاً للوطن وحفاظاً على استقراراه وأمنه وسلامته من الإرهاب الغاشم والجماعات المتطرفة.
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