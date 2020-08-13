شكرا لقرائتكم هل يعيد رمضان صبحى 20 مليون جنيه للأهلي بعد الرحيل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسائر بالجملة تعرض لها النادي الأهلي بعد رحيل رمضان صبحي مهاجم الفريق عقب انتهاء اعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي يوم 30 يونيو الماضي، فبخلاف الخسارة الفنية بغياب رمضان عن الفريق الأحمر في توقيت هام من الموسم سواء على المستوي المحلي او القاري، فتكبدت الخزينه الحمراء مبالغ طائلة نظير استعارته مرتين دون تحقيق استفادة على ارض الواقع، الاستعارة الأولي كانت في ٢٠١٩ مقابل ٨٠٠ الف دولار لمدة موسم ثم تم استعارته هذا الموسم مقابل مليون و٦٠٠ الف دولار اي ان قيمه استعاراته كلفت النادي 2 مليون و400 ألف دولار اي ما يقرب من 50 مليون جنيه.

رمضان صبحي غاب عن معظم مباريات الأهلي هذا الموسم بداعي الاصابة، وحصل رمضان صبحي خلال فترة اعارته الأخيرة على قرابة المليون دولار اي ما يعادل ١٦ مليون جنيه في الوقت الذي قام بتصوير اعلان لاحدي شركات البطاطس حصل خلاله على ٤ ملايين جنيه، وفي المقابل لم يشارك رمضان صبحي مع الأهلي سوى في ٩ مباريات سجل خلالهم ٥ اهداف، الأمر الذي جعل العديد من الجماهير تطالب رمضان برد راتبه المقدر ب١٦ مليون جنيه وكذلك اجره عن الاعلان الذي قام بتصويره لكونه فقط لاعبا في الأهلي، مما يعني ان رمضان صبحي مطالب برد مبلغ ٢٠ مليون جنيه للأهلي.