"هل عُرض رونالدو على برشلونة؟".. 5 شائعات طالت كريستيانو وميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

هل تتحقق المعجزة؟ سؤال تبادر إلى أذهان جماهير كرة القدم بمجرد سماعها ما تم تداوله صباح اليوم الخميس، بشأن عرض خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، خدمات البرتغالي على برشلونة للانتقال إلى كامب نو.

البالغ من العمر 35 عامًا، لم يعلق على الأمر ولم يخرج وكيله بأي تصريح سواء بالتأكيد أو النفي، كما لم يؤكد نادي برشلونة صحة أو خطأ الخبر المتداول.

وعلى الرغم من تتويج يوفنتوس بلقب كالتشيو، إلا أن رونالدو يعيش حاليًا فترة غير مستقرة في صفوف الفريق الايطالي، خاصة بعد خروج بيانكونيري من منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي وتبخر أحلام صاحب الـ35 عامًا في رفع الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه.

ورغم أن كريستيانو يمتلك عقدًا مع يوفنتوس حتى نهاية صيف 2022، إلا أن مستقبل اللاعب بات في مرمى الشائعات، فتارة يرتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان وتارة إلى الصين وأخيرًا إلى برشلونة.

الأمر ليس غريبًا، أن يرتبط اسم الثنائي الأفضل في العالم سواء رونالدو أو ليونيل ميسي بأكثر من نادٍ، بل إن الأمر يظل حلمًا للبعض أن يضم صفوف فريقه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

رونالدو وبرشلونة

الناقد الإسباني جوليام بلاج أكد لبي بي سي، أن وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قام بعرض خدماته على برشلونة.

وأضاف بلاج أن السبب وراء ارتباط رونالدو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ليس لأن النادي الباريسي يفكر في التعاقد مع اللاعب البرتغالي، بل لأن وكيله تلقى تعليمات لإيجاد فريق لرونالدو تمهيدًا لرحيله عن يوفنتوس الإيطالي.

عرض صيني خيالي

سبق وأكد خورجي مينديز أن رونالدو -وقتما كان لاعبًا في ريال مدريد- تلقى عرضًا من الصين يتضمن حصول النادي الملكي على 300 مليون يورو، بينما يحصل البرتغالي على راتب سنوي يزيد عن 100 مليون يورو.

أموال باريس

تصدر رونالدو الصحف الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أفادت بعض التقارير أن رونالدو منح وكيله الضوء الأخضر للاستماع للعروض المقدمة له.

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وأفادت صحيفتا "le 10 sport"، و"Foot mercato" الفرنسيتين، أن مينديز في محادثات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حول التعاقد مع رونالدو.

على الجانب الآخر، اعتبر يوفنتوس تلك الأنباء مجرد شائعات، حيث علق أندريا إنيللي، رئيس يوفنتوس، على أنباء انتقال النجم البرتغالي إلى ملعب الأمراء أنها مجرد شائعات، مؤكدًا بقاء رونالدو في تورينو.

ميسي وعرض النصف مليار

في ديسمبر 2016، ذكرت تقارير صحفية أن نادي هيبي تشاينا الصيني قدم عرضا خياليا لضم نجم برشلونة براتب خرافي يبلغ 100 مليون يورو صافية سنويا.

وبحسب ما كشفته شبكة سكاي سبورتس الإخبارية في ذلك الوقت فإن هيبي اقتحم بقوة مفاوضات برشلونة لتجديد عقده مع "البرغوث"، ليعرض عليه عقدا لخمسة أعوام مقابل 500 مليون يورو، رغبةً منه أن يكون أحد كبار القارة الآسيوية بضم أبرز نجوم العالم.

شائعات إنتر

فجر الأمر، ماسيمو موراتي الرئيس الأسبق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عندما أكد أن النيراتزوري يحق له أن يحلم بالتعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وأثار "راديو كادينا سير" الإسباني ضجة كبيرة أخرى، بعدما كشف إيقاف ميسي مفاوضات تجديد تعاقده مع برشلونة، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني يفكر جديًا في الرحيل عن ناديه الكتالوني صيف عام 2021.

وزاد الأمر ضجة، المشكلات العديدة التي وقعت بين ميسي والنادي الكتالوني خلال الشهور الأخيرة، والضغط الكبير الذي عاناه النجم الأرجنتيني، بسبب بروز اسمه في العديد من الأزمات، آخرها رحيل إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق.

ماركو ترونكيتي المدير التنفيذي لشركة "بيريلي" راعي إنترناسيونالي، خرج في تصريحات صحفية لشبكة راب بارلمانيتو الإيطالية، وتحدث حول إمكانية التحرك نحو التعاقد مع ميسي: "علينا أولًا أن نطالب ستيفن زهانج رئيس إنترناسيونالي بالتحرك من تلقاء نفسه، وقتها نستطيع المساعدة."

وزادت التكهنات حول انتقال ميسي إلى إنتر بعدما عرض التلفزيون الصيني صورة للاعب الأرجنتيني على كاتدرائية ميلانو أثناء تقديمه مباراة إنتر ونابولي التي جمعتهما ببطولة الدوري الإيطالي.

من ناحية أخرى، اعتبر أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان أن انتقال ميسي إلى نيراتزوري أصعب من نقل كاتدرائية ميلانو.