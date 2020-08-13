"الرد قريبًا".. رسالة غامضة من إكرامي لجماهير الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، رسالة إلى جماهير النادي، كاشفًا أنه يقدر غضب قطاع كبير من الجماهير دون توضيح أي أسباب.
ورد إكرامي على رسالة من أحد المتابعين عبر حسابه على "تويتر"، الخميس: "سأرد علي كل شيء يخصني فليس لدي ما أخشاه أو أستحي أن أقوله".
وتابع: "أقدر حزن وغضب قطاع كبير من الجماهير وردي ستراه قريبًا".
ومن المقرر أن ينتهي عقد شريف إكرامي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل لأي نادٍ في صفقة انتقال مجانية.
وكان إكرامي صاحب الـ37 عامًا أعلن منذ فترة رفع الحرج عن مجلس إدارة الأهلي بعد تأخر مفاوضات التجديد مفضلاً الخروج لخوض تجربة أخرى.
جدير بالذكر أن إكرامي عاد لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2010 قادمًا من صفوف الجونة بعد خوض تجربة في الملاعب الهولندية والتركية.
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