تشيلسي وجهة مُفضلة لظهير ريال مدريد

جذبت العروض الرائعة التي قدمها الظهير الأيسر “سيرجو ريجيلون” مع إشبيلة خلال الموسم المنصرف، أنظار العديد من الفريق الأوروبية التي ترغب في ضم لاعب ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ولعب ريجيلون لإشبيلية على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وقدم اللاعب صاحب الـ23 عامًا اداءًا لافتًا تحت قيادة المدرب “جولين لوبتيجي” الذي أنهى الدوري الإسباني في المركز الرابع.

ويرغب “إشبيلية” في الإبقاء على ريجيلون خلال الموسم المقبل 2020/2021، لكن سيواجه الفريق الأندلسي صعوبة كبيرة في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبرى في الحصول على خدمات اللاعب بالإضافة إلى شروط ريال مدريد للتخلي عنه.

ويُزعم في الصحافة الاسبانية أن ريال مدريد يبحث عن عرض بـ25 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات الظهير الأيسر، بالإضافة إلى وضع بند يتيح للنادي الملكي إعادة شراء اللاعب في المستقبل.

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وذكرت صحيفة “الآس” الإسبانية، ان ريال مدريد يمتلك عدة عروض من أندية كبرى أبرزها “تشيلسي وآرسنال” من إنجلترا، ونابولي من إيطاليا

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي يعد وجهة مُفضلة لسيرجيو ريجيلون، خاصة وأن الفريق سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي ميزة تفتقدها أندية “نابولي وآرسنال”.

وكان تشيلسي قد أظهر اهتمامه في وقت لاحق بظهير ليستر سيتي “بينجامين تشيلويل“، ولكن إدارة الثعالب طلبت أكثر من 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب، فيما سيكلف ريجيلون نصف هذا المبلغ.

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