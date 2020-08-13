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رياضة | كريستيانو رونالدو خارج يوفنتوس.. و3 أندية لم ترد بعد

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر خارج يوفنتوس.. و3 أندية لم ترد بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في التخلي عن خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما لم يحقق مع السيدة العجوز لقب .

ومن جهة أخرى يرغب النجم البرتغالي في الرحيل عن صفوف البيانكونيري لتحقيق البطولة الأغلى في القارة العجوز ، بعد أن حققها مسبقاً رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني .

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ووفقاً لشبكة " BBC " فإن السيدة العجوز قد اتخذ قرارا نهائيا بالتخلي عن رونالدو ، وطلب من وكيل أعماله مينديز في البحث له عن عروض خلال هذا الصيف .

ومن جهه أخري أعلن الاعلامي جوليم بلاچ مقدم البرامج في الشبكة البريطانية أن مينديز قد قام بعرض رونالدو على ثلاثة أندية وهي " الإسباني ، إنتر ميامي الأمريكي ، وباريس سان جيرمان الفرنسي " .

يذكر أن رونالدو يتقاضي 30 مليون يورو سنويا في يوفنتوس ويربطه مع النادي عقد يمتد حتي موسم 2022 .

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