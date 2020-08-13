الامارات | ديوكوفيتش يحسم الجدل في مشاركته في أول بطولة تنس كبرى في "زمن كورونا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يحسم الجدل في مشاركته في أول بطولة تنس كبرى في "زمن كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المصنف أول عالميا في كرة التنس، الصربي نوفاك ديكوفيتش، اليوم مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حاسما الجدل حول تواجده في اول بطولة كبرى بعد استئناف المنافسات اثر توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكتب الصربي على موقع "تويتر": "أنا سعيد لتأكيد مشاركتي في بطولتي سينسيناتي والولايات المتحدة المفتوحة هذه السنة". وتابع "لم يكن قرارا سهلا مع كل العوائق والتحديات على عدة جوانب، لكن احتمالية العودة للمنافسة تجعلني متحمسا". وتنطلق البطولة في نيويورك في 31 الجاري دون جماهير.
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