شكرا لقرائتكم سيف زاهر يكشف النجم الخفى فى صفقات بيراميدز الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى سيف زاهر أن عبد الله السعيد نجم بيراميدز هو كلمة السر فى كل الصفقات التى عقدها ناديه من داخل النادى الاهلى ، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" على مسئوليتى الشخصية ، عبد الله السعيد الراعى الرسمى لكل صفقات بيراميدز فى الفترة الاخيرة ، عبد الله السعيد بمثابة كلمة السر ، فهو قائد الفريق ومسئولى بيراميدز يستطلعون رأيه فى كل كبيرة وصغيرة ، والسعيد ينصحهم بضم لاعبين معينين من الاهلى أصحاب شخصية قوية وقدرة على حسم المباريات والبطولات".

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.

ونجح عبد الله السعيد نجم بيراميدز بعد خروجه من القلعة الحمراء في تسجيل إسمه بحروف من ذهب في ذاكرة الكرة المصرية بإقتحامه نادى المائة هدف في 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادي دجلة.

وأحرز بعد ذلك 4 أهداف أخرى في البطولة ويتصدر اللاعب الأسبق للإسماعيلي والأهلي ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 13 هدفا.

والسعيد هو ثامن أكثر من سجل أهدافا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106).

وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

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وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.أكد الاعلامى سيف زاهر أن عبد الله السعيد نجم بيراميدز هو كلمة السر فى كل الصفقات التى عقدها ناديه من داخل النادى الاهلى ، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" على مسئوليتى الشخصية ، عبد الله السعيد الراعى الرسمى لكل صفقات بيراميدز فى الفترة الاخيرة ، عبد الله السعيد بمثابة كلمة السر ، فهو قائد الفريق ومسئولى بيراميدز يستطلعون رأيه فى كل كبيرة وصغيرة ، والسعيد ينصحهم بضم لاعبين معينين من الاهلى أصحاب شخصية قوية وقدرة على حسم المباريات والبطولات".

والتحق رمضان صبحي بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحي قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.

ونجح عبد الله السعيد نجم بيراميدز بعد خروجه من القلعة الحمراء في تسجيل إسمه بحروف من ذهب في ذاكرة الكرة المصرية بإقتحامه نادى المائة هدف في 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادي دجلة.

وأحرز بعد ذلك 4 أهداف أخرى في البطولة ويتصدر اللاعب الأسبق للإسماعيلي والأهلي ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 13 هدفا.

والسعيد هو ثامن أكثر من سجل أهدافا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106).

وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.