شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف السر: كنا نقدر نبقى على رمضان.. ولكن نرفض الضغوط والفتنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مسئولو الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدهم أنه كان في مقدورهم الحفاظ على رمضان صبحي باستمراره مع الفريق حال الرضوخ لطلبات اللاعب والموافقة على دفع راتب سنوي له يقدر بـ30 مليون جنيه.

وأكد مسئولو الأهلي أن النظام الموضوع يمنع الرضوخ لمثل هذه الضغوطات خاصة وان الموافقة على ذلك الأمر كان سيشعل فتنة كبيرة بين لاعبي الفريق الكبار لانه ليس من المعقول ان يحصل لاعب على 30 مليون جنيه في الوقت الذي يحصل اقرب لاعب مصري له على 11 مليون جنيه فقط.

واضاف مسئولو الأهلي ان النادي قادر على المستوي المادي بالوفاء بطلبات رمضان صبحي الشخصية خاصة بعد التوصل مع هيدرسيفيلد لاتفاق بخصوص شرائه ،الا ان لجنه التخطيط وادارة الكرة وجدت ان الأمر سيكون مبالغا فيه وسيكون تأثيره السلبي اكبر من الايجابي.