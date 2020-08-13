شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغادر إلى الإسكندرية لملاقاة المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز للأسكندرية تمهيداً لخوض مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها غداً الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، وأجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك ل 50 فردا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم ، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، النادى الإسماعيلى بسلبية مسحة كورونا التى خضع لها الدراويش أمس استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى ، وبذلك يتأكد شفاء ثنائى الجهاز الادارى بالنادى الاصفر الذين عانوا طوال الفترة الماضية من الفيروس اللعين .

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وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران صباح اليوم، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف مسابقة الدورى المحلى المران كان خفيفا اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية أبرزها اللعب تحت الضغط سواء التمريرات القصيرة أو الطويلة بجانب العرضيات المتقنة، كما خصص الجهاز الفنى جملة فنية من التسديدات باعتبارها أحد الحلول لتسجيل الأهداف واختتم المران بتقسيمة مصغرة.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.