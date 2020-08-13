شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون العرب يكشف خطة الذئاب لاستعداة المركز الثانى بـ9 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن أول ثلاث مباريات سيخوضها الفريق بمسابقة الدوري العام، والتي من المقرر أن تجمع ذئاب الجبل بفرق، سموحة، ثم الانتاج الحربي في الجولة 20 وأسوان في الجولة 21، تمثل جميعها عنق زجاجة لفريق المقاولون من أجل الحفاظ على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام والذي هيمن عليه ذئاب الجبل لفترة طويلة منذ بداية الموسم الجاري.

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وقال عبد الغني في تصريحات خاصة: أول 9 نقاط تمثل أهمية كبيرة، خاصة أن الفوز يتبعه فوز، ويرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين من أجل الحفاظ على مكتسبات الدور الأول، واذا حقننا ثلاث انتصارات سنؤمن المركز الثاني في ظل المنافسة الصعبة مع باقي الفرق.

من جانبه عقد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب اجتماعًا مع اللاعبين على هامش مران الفريق، وحرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبًا إياهم بالسير على نفس النهج الذى ساروا عليه فى الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق في المركز الثاني وضمان التأهل لإحدى بطولتي أفريقيا للموسم المقبل، وأكد المشرف على الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحي على أهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.