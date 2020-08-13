شكرا لقرائتكم الانضباط تغرم النصر والهلال بسبب تأخير الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات مالية على ناديي النصر والهلال، وذلك بسبب تأخر نزول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخير بداية المباراة.

وتمت معاقبة الهلال بـ 50 ألف ريال، وذلك لأن المخالفة حدثت للمرة الرابعة، على أن يدفع النصر 113 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي للقدم، لتكرار المخالفة للمرة السادسة.

يذكر أن الهلال كسب لقاء الديربي ضد النصر برباعية لهدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي جمعهما في الخامس من أغسطس الجاري.