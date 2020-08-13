شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يزيح الستار عن الزي الاحتياطي للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ليفربول رسميًا، اليوم الخميس، النقاب عن القميص الاحتياطي الذي سيرتديه في الموسم الجديد 2020ـ2021.

وجاء القميص الاحتياطي للموسم الجديد بلون لم تعتد عليه جماهير ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث ظهر للنور باللون التركوازي وأطراف أكمام سوداء، مع لمسة إبداعية من الشركة الراعية.

وكان ليفربول قد أعلن عن قميصه الأساسي قبل عدة أيام، لكنه لم يختلف كثيرًا عن القميص التقليدي للفريق، باستثناء أطراف الأكمام باللون الأخضر.