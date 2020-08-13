- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يزيح الستار عن الزي الاحتياطي للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ليفربول رسميًا، اليوم الخميس، النقاب عن القميص الاحتياطي الذي سيرتديه في الموسم الجديد 2020ـ2021.
وجاء القميص الاحتياطي للموسم الجديد بلون لم تعتد عليه جماهير ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث ظهر للنور باللون التركوازي وأطراف أكمام سوداء، مع لمسة إبداعية من الشركة الراعية.
وكان ليفربول قد أعلن عن قميصه الأساسي قبل عدة أيام، لكنه لم يختلف كثيرًا عن القميص التقليدي للفريق، باستثناء أطراف الأكمام باللون الأخضر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,963
-
تعافي
55,901
-
وفيات
5,085
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يزيح الستار عن الزي الاحتياطي للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.