شاهد.. الكشف عن أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

كشف الدوري الإنجليزي الممتاز عن الهدف الفائز بجائزة الأفضل عن موسم 2019/2020 والذي انتهى بتتويج ليفربول باللقب بعد غياب دام 30 عام.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث أعلن اختيار هدف جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام،

سون هيونج مين، في مرمى بيرنلي كأفضل هدف في الموسم.

جناح توتنهام حصل على الكرة على حافة منطقة جزاء فريقه وانطلق وحيدًا بسرعة فائقة، وتخطى لاعبي فريق بيرنلي، ثم انفرج بالحارس ليضع الكرة

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ببراعة في الشباك.

وتغلب سون على 8 منافسين في القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة هدف الموسم، حيث فاز المهاجم صاحب الـ28 عاما بجائزة هدف الشهر عن هدفه ضد بيرنلي في ديسمبر الماضي.

وشارك سون في 30 مباراة مع توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 11 هدفا وصنع مثلها.

شاهد هدف سون في بيرنلي