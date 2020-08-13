رياضة | نابولي يقترب من خطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نابولي يقترب من خطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي نابولي الإيطالي من التعاقد مع سيرجو ريجيلون لاعب ريال مدريد الإسباني المعار لفريق إشبيلية والذي لفت الأنظار إليه بقوة بفضل تألقه في الدوري الإسباني 2020.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن نادي نابولي الإيطالي في طريقه للتعاقد مع ريجيلون من ريال مدريد بعد التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الملكي.

وأوضحت أن النادي الإيطالي قرر التعاقد مع ريجيلون لمدة 5 سنوات مقابل 20 مليون يورو يحصل عليها النادي الإسباني رغم المنافسة الشرسة مع نادي تشيلسي الإنجليزي على خطف الصفقة في الميركاتو الصيفي.

ويجيد ريجيلون في مركز الظهير الأيسر ويعد ريال مدريد في حاجة شديدة إليه لتراجع مستوى ميندي وكبر سن البرازيلي مارسيلو.