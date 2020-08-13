شكرا لقرائتكم شوبير يكشف أسرار انفعال الخطيب بعد تراجع رمضان صبحى عن وعده للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، أن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى يشعر بالحزن وظهر منفعلا للغاية خلال حفل تدشين ستاد الاهلى الجديد بالأمس ولكنه لم يخرج عن حدود الادب ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الناس امبارح أول مرة تشوف الخطيب منفعل بهذه الصورة ، ورغم ان انفعاله وغضبه كان بأدب وأحترام ودون تجاوز إلا أن الرجل يشعر بحزن شديد".

ويضيف شوبير :" الخطيب زعلان من حاجتين الأولى أن التجاوزات زادت أوى الفترة الماضية ، والامور أصبحت صعبة ولايملك سوى الكلام مع جمهور الاهلى ، خاصة أن الخروج عن النص فاق الحد ، والحاجة الثانية قصة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز ، لان الخطيب نادراً مايستقبل لاعب فى منزله وفعلها مع رمضان فى شهر رمضان الماضى واستقبل اللاعب بمنزله فى أكتوبر ووقتها ابلغه رمضان صبحى برغبته فى البقاء مع الاهلى ولكنه تراجع ".

وأكمل شوبير:"محمود الخطيب حينما ابلغه أمير توفيق برسالة رمضان صبحى قاله أخرج وأعلن للناس الخبر أنت المسئول ، عملنا اللى علينا وانتهى الأمر ، وحينما طلب منه بعض الحضور الانتظار لنهاية حفل تدشين ستاد الاهلى الجديد ، رفض الخطيب وقال مش عايزين شائعات كتير فى الموضوع ده ، لازم نقول الحقيقة فى وقتها لجمهور الاهلى ، ونقفل الموضوع ونركز فى حفل افتتاح ستاد الاهلى".

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وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني.

ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي -لمدة يومين- إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لاسيما أنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التي طلبها.

إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.