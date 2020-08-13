شكرا لقرائتكم "الحكام" تكشف تأجيل مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن تأجيل مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى اليوم، بعدما أعلنت طاقم حكام مباراتى اليوم بين أسوان ونادى مصر مصر، وسموحة مع المقاولون العرب، بينما لم تعلن اللجنة أسماء طاقم حكام مباراة المصرى والاسماعيلى، وهو ما يوضح أن اللجنة الخماسية استقرت على تأجيلها بسبب تزايد حالات كورونا فى الفريق البورسعيدى التى وصلت إلى 21 حالة ايجابية وهو الأمر الذى يصعب معه إقامة اللقاء.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد أسماء الحكام التى ستدير مباراتى أسوان وأف سى مصر، وسموحة والمقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشر للدورى وجاءت على النحو التالى :-

أسوان – أف سى مصر

حكم ساحة : سعيد حمزة

حكم مساعد : ماجد المليجى – احمد عبدالغنى

حكم رابع : محمد محمود

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حكم فيديو : محمود ناصف – حسنى سلطان

سموحه – المقاولون العرب

حكم ساحة : محمد يوسف

حكم مساعد : أحمد عطية – نور سعيد

حكم رابع : محمد حسن – حسام عزب

حكم فيديو : حسام عزب – عمرو عابد