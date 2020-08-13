تقرير.. مقابل 50 مليون جنيه.. ماذا قدّم رمضان صبحي مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وضع رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد الإنجليزي، كلمة النهاية مع الأهلي بعدما لعب في صفوفه على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، ليعلن عن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات في مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي بعدما حاولت الإدارة الحمراء الحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا بصورة نهائية إلا أن الصفقة لم تكتمل بإعلان من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن اللاعب لديه رغبة في الانتقال لبيراميدز.

رمضان بدايته كانت في الأهلي قبل أن يقرر اللاعب خوض تجربة الاحتراف في صفوف ستوك سيتي في صيف 2016 قبل أن يرحل إلى هدرسفيلد في عام 2018، إلا أن اللاعب الشاب لم يقدم المستوى المطلوب منه ليقرر العودة إلى من حيث ما بدأ لكن على سبيل الإعارة.

عودة رمضان كانت برغبة من الأهلي أيضًا والذي دعّم صفوفه في ميركاتو شتاء 2019، حيث كلّف اللاعب الشاب خزينة النادي الأحمر مبلغ مالي قدره 800 ألف جنيه إسترليني.

رمضان في ستة شهور استطاع أن يظهر مع الأهلي في 26 مباراة في جميع المسابقات سواء كانت قارية أو محلية ليسجل من خلالهم هدفين ويصنع خمس تمريرات حاسمة.

إعارة رمضان الأولى شهدت حصول الأهلي على لقب الدوري بعد منافسة شرسة مع الغريم الزمالك حتى اللحظات الأخيرة، لكن في مسابقة دوري أبطال أفريقيا تلقى الأهلي ضربة قوية وخسارة هيّ الأكبر خلال مشاركاته الأفريقية بالخسارة من صنداونز بطل جنوب أفريقيا بخمسة أهداف في ذهاب دور الثمانية من النسخة الماضية.

وبعد نهاية الموسم الماضي، استطاعت إدارة الأهلي أن تجدد إعارة رمضان لكن المدة اختلفت بعد التجديد لعام كامل لتكون تكلفة الإعارة مليون و600 ألف دولار مما يعني أن رمضان كلّف الأهلي خلال إعارة لموسم ونصف 2 مليون و400 ألف دولار (ما يقرب من 50 مليون جنيه).

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رمضان بدايته مع الأهلي في الموسم الحالي كانت مختلفة ليظهر صاحب الـ23 عامًا بصورة لافتة وتحديدًا منذ تولي السويسري رينيه فايلر القيادة الفنية للفريق، إلا أن هذا التألق لم يستمر بعد الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي ليدون الظهور في تسع مناسبات مسجلاً خمسة أهداف بجانب صناعة تمريرة واحدة فقط بالإضافة إلى تحقيق لقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك (3-2).

الظهور الأخير لرمضان كان في مباراة حرس الحدود في الأسبوع الثامن من مسابقة دوري we المصري، ليغيب بعدها اللاعب المعار من صفوف هدرسفيلد بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

رمضان ظلّ بعيدًا عن الظهور مع الأهلي قرابة ثلاثة شهور حيث غاب في 11 مباراة بالدوري إلى جانب ست مباريات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراتي الزمالك في السوبر المصري والذي أقيم في فبراير الماضي بالإمارات، ومباراة الكأس أمام فريق بني سويف.

ومع اقتراب عودة رمضان للملاعب تعرضت جميع المسابقات سواء كانت المحلية أو الأفريقية للإيقاف بشكل إضطراري والسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو الأمر الذي جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن أن عقود اللاعبين سارية حتى نهاية الموسم بشرط موافقة اللاعب على التمديد.

ورغم الصلاحية التي منحها "فيفا" للأندية إلا أن الأهلي أعلن عبر مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ أن اللاعب لن يشارك في مباراة إنبي الماضية بسبب رغبة النادي أولاً في التأكد من قانونية مشاركة رمضان صبحي في اللقاء في ظل انتهاء إعارته للفريق يوم 30 يونيو الماضي.

عبد الحفيظ أعلن عبر الموقع الرسمي للأهلي، أن ناديه يريد وضع النقاط فوق الحروف، كاشفًا أن المفاوضات مع هدرسفيلد وصلت إلى مراحل متقدمة.

في النهاية، مفاوضات الحصول على خدمات رمضان بصورة نهائية فشلت بعد أعلن اللاعب عن وجهته المقبلة من خلال الانتقال لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد.