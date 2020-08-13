شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريبته مساء اليوم ،الخميس، استعداداته لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غداً بإستاد السلام في الدوري الممتاز وهي المباراة التى يأمل فيها المارد الأحمر لمواصلة إنتصاراته بعد الفوز على إنبي الأحد الماضي في أول مباراة بعد عودة الدوري الذي توقف عدة اشهر بسبب "جائحة" كورونا وشهدت تدريبات الاهلي الماضية إستعدادات قوية لمباراة الغد وحرص فايلر على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق من أجل توجيه عدة نصائح لهم وعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداءهم خلال مباراة إنبي التى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة.

وعلى صعيد أخر، طلب التشيكى ميشال بروكيتش المدير الفنى الجديد لقطاع الناشئين بالنادي تقريرا شاملا عن فرق القطاع بالكامل قبل وضع خطة لدمج الفرق وفقا للخطة الموضوعة لتطوير القطاع ، واجتمع محمود الخطيب رئيس النادى ، أمس الأول الاثنين، مع بروكيتش، فى حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وأمير توفيق مدير التعاقدات؛ لمناقشة استراتيجية العمل والاتفاق على كل الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كل المستويات، ويستهدف النادى النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

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وكان الأهلى قد قرر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة فى مجال الناشئين، فى ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية، ويحمل التشيكى بروكيتش رخصة UEFA PRO وهى أعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى للمدربين والتى تتيح لهم تولى أكبر الفرق والمنتخبات فى أوروبا، كما يحمل التشيكى رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "UEFA Children A team".

يذكر أن "بروكيتش" شغل منصب المدير الفنى للاتحاد التشيكى لكرة القدم 2016- 2018، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم فى إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولى والأوروبى UEFA وFIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و19 و21 فى حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا.