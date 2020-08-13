نيمار يعلق على تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تحديث البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن بلوغ فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتالانتا الإيطالي. وتأهل باريس سان جيرمان لنصف النهائي بعدما تخطى اتالانتا بصعوبة بالغة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بهدفين مقابل هدف. من عمر المباراة بهدفين مقابل هدف. وقال نيمار خلال تصريحات عقب المباراة، " سعيد للغاية بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأشعر بأنني خلقت لمثل هذه المباريات القوية والحاسمة". Advertisements وأضاف " جميع لاعبي الفريق كانوا يفكرون فقط في بلوغ نصف النهائي، لذلك كانت مباراة رائعة أمام خصم عنيد". وأتم " سنعمل على مواصلة الانتصارات من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا". يذكر أن باريس سان جيرمان ينتظر الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني لمواجهته في نصف النهائي".

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