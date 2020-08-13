رياضة | نجم الأهلي السابق: الأحمر سيتأثر فى عدم وجود رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: الأحمر سيتأثر فى عدم وجود رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فاروق، نجم مصر والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر سيتأثر فنيًا بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي مؤثر فنيًا من الأهلي وسيتأثر بكل تأكيد بعد رحيله، وفايلر كان يريد استمراره فى الفريق لمعرفة قدراته وإمكانياته".

وأضاف: "الأهلي سيظل فترة طويلة حتي يستطيع تعويض رمضان صبحي، ومن الممكن أن يلعب كهربا أو طاهر محمد طاهر فى مركزه".