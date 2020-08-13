رياضة | عزمي مجاهد: اختلافي مع مرتضي منصور سبب منعي من دخول الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عزمي مجاهد: اختلافي مع مرتضي منصور سبب منعي من دخول الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، إنه مُنع من دخول مقر النادي الأبيض، بسبب اختلافه في وجهات النظر مع مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي.

وقال مجاهد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " لا يجوز أن يطلب مني موظف بطاقة العضوية، أو يسألني هل جددت عضويتك أم لا، أنا كابتن الزمالك، وكنت عضوًا في مجلس إدارة حقق إنجازات عظيمة".

وأضاف: "عندما قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إنشاء مركز تجاري في موقع مدرجات ملعب حلمي زامورا، قلت ملعب حلمي زامورا تاريخ، لا يجوز تحويل مدرجاته لمركز تجاري، بعدها فوجئت بورقة تفيد بمنعي من دخول النادي".