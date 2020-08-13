شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يبدأ فترة الإعداد لموسم كرة السلة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ فريق ريال مدريد لكرة السلة، فترة الإعداد للموسم الجديد بفحوصات طبية، وأول مران للفريق بالمدينة الرياضية التابعة للنادي وبمشاركة الأرجنتيني فاكوندو كامبازو.

وأجرى اللاعبون فحوصات طبية بعد العودة من العطلة، ثم خاضوا أول حصة تدريبية في فترة الإعداد والتي شملت التمرن على الكرة وكذلك رفع اللياقة البدنية بصالة ألعاب القوى.

وشارك جميع اللاعبين في المران بقيادة المدرب بابلو لاسو، بما فيهم ألبرتو أبالدي القادم حديثا من فالنسيا باسكت والناشئ بوريس تيسما، والأرجنتيني فاكوندو كامبازو الذي سيتحدد مستقبله مع الفريق خلال الأيام المقبلة، حيث كشف عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

ويسعى فريق ريال مدريد في الموسم المقبل للفوز بالدوري وتحسين نتائج الموسم الماضي بعد حصد الكأس وكأس السوبر.