شكرا لقرائتكم أسوان يستضيف نادى مصر تحت شعار النجاة من الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف أسوان نظيره نادى مصر في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام تحت شعار النجاة من الهبوط في ظل تراجع ترتيب الفريقين بجدول الدوري ، وشهد أخر ظهور لتماسيح النيل في الدوري خسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المقابل تأجلت مباراة نادى مصر مع الإنتاج الحربى بسبب إصابة لاعبى الإنتاج بكورونا ، وكان أخر ظهور لنادى مصر في المسابقة المحلية أمام سموحة في 8 فبراير الماضى وخسر بهدف دون رد.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً في المقابل يقبع نادى مصر في المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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ويسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لتصحيح أوضاع فريقه عقب الخسارة من المقاصة في الجولة الماضية بينما يتمسك خالد جلال المدير الفني لنادى مصر بأمل البقاء بين الكبار متسلحاً بالحصول على أكبر عدد من النقاط في الدور الثانى للمسابقة لتعويض إخفاقات الدور الأول.

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام نادى مصر مكون من :" مسعد عوض ، محمود نعيم، إبراهيم القاضي، عبدالله السنجهاوي والحسيني سمير ، أحمد عامر، أحمد صغيري ومحمد رزق ، كريم الطيب، مصطفى دويدار وفادي فريد".

فيما يبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام أسوان مكون من :" عصام ثروت وشريف أشرف – أحمد أوكا – محمود شبانة – علاء عطا - أحمد يوسف – إسلام صالح – مطصفى سلطان - مؤمن إبراهيم – إيجور – ويليس ألفيس".