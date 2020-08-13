انت الان تتابع برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بعدوى فيروس كورونا المستجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن أحد لاعبيه أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، قبيل بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

لكن برشلونة أكد في الوقت نفسه أن حالة الإصابة، لن تؤثر على استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، بعد غد الجمعة، في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح برشلونة أن اللاعب بدأ العزل الذاتي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض، كما أنه لم يحتك بأي من اللاعبين المسافرين إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن البطولة المصغرة لدوري الأبطال.

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وذكر برشلونة في بيان :"بعد الفحوص التي أجريت أمس الثلاثاء لمجموعة من تسعة لاعبين من المفترض أن تبدأ الاستعدادات للموسم الجديد اعتبارا من اليوم، جاءت نتيجة فحص أحدهم إيجابية وأظهرت إصابته بعدوى كوفيد19-).

وأضاف النادي :"اللاعب لم يعان من أعراض، ويتمتع بحالة صحية جيدة وقد بدأ العزل الذاتي في منزله."