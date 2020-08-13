شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يحسم موقف نميار ومبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سطلت الصحف الرياضية العالمية الضوء على ريمونتادا فريق باريس سان جيرمان التي أطاحت بفريق أتالانتا الإيطالي من دوري أبطال أوروبا في 3 دقائق فقط بعدما نجح الفريق الباريسي في إدارك التعادل عند الدقيقة 90 ويسجل هدف الفوز بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن فريق باريس سان جيرمان حقق نتيجة تاريخية بعدما استطاع لاعبوه بتحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز بفارق هدف في 3 دقائق، فهذه ريمونتادا خيالية أنقذت منصب توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الذي كان سيفقد منصبه حال خسارته وخروجه من «الشامبيونزليج».

وسجل هدف أتالانتا الوحيد ماريو باساليتش في الدقيقة 26، بينما سجل ماركينيوس وتشوبو موتينج لباريس سان جيرمان في الدقيقتين (90+1) و(90+3).

أضاف الموقع البريطاني، أن نيمار وكيليان مبابي كانا أحد نجوم اللقاء خاصة الأخير الذي استطاعت تمريراته الحاسمة بترجيح كفة فريقه والصعود إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وسلطت الصحف الفرنسية الضوء على احتفالات لاعبو الفريق الباريسي عقب لقاء أتالانتا، مؤكدة أن إدارة باريس سان جيرمان أعنلت بقاء نيمار وكيليان مبابي في صفوف الفريق الباريسي للأبد وعدم رحيلهما خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة وأن ريال مدريد يريد ضم اللاعب الفرنسي، وبرشلونة يحارب من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

وسادت حالة من التفاؤل داخل معكسر باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مشاركة كيليان مبابي، في لقاء أتالانتا والذي أعده فنيا بنسبة كبيرة لمباراة نصف النهائي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على أرض ملعب ستاد النور.

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