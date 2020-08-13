شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة أسبانية : محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد الصيف الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سميرا هانتر مذيعة قناة الدورى الإسبانى، أن ريال مدريد لن يضم الدولى المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجلزى هذا الصيف ولا الصيف المقبل.

وقالت سميرا هانتر خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "ريال مدريد لن يبرم أي صفقات كبيرة هذا الصيف، ولا أتوقع انضمام محمد صلاح أو ساديو مانى لاعبى ليفربول إلى ريال مدريد هذا الصيف ولا الصيف المقبل".

وأضافت مذيعة الدورى الإسبانى: "كنت فخورة بتواجدى في قناة ريال مدريد خلال الوقت الذى صاحب الإنجازات العديدة وخاصة في بطولة دورى أبطال أوروبا، ونجاح زيدان مع ريال مدريد في ولايته الأولى كانت مفاجئة لى ولكل مشجعى الريال، ولكن هو وحد الفريق واستخرج كل ما يملكه اللاعبون وعمل على استراتيجية جديدة ساعدته لحصد الألقاب، ولم يكن على زيدان الرحيل عن ريال مدريد بعد ولايته الأولى وكان خطأ كبيرا، فزيدان هو رجل المواقف الصعبة في الريال وما حققه في الشامبيونزليج غير مسبوق".

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وتابعت سميرا هانتر: "في هذا الصيف اعتقد أن الريال لن يتعاقد مع اللاعبين ولن يشهد صفقات لريال مدريد وأعتقد أن الفريق لا يحتاج لضم لاعبين جدد بعد سنتين من الصفقات القوية، وأعتقد أيضا أن الريال لن يتخلى عن لاعبين هذا الموسم بسبب ظروف كورونا التي أثرت على العالم وإن حدث سيكون الموسم المقبل وليس الحالي".

وعن رحيل رونالدو، قالت سميرا هانتر: "أن رونالدو من أفضل اللاعبين في العالم حتى الآن وهو من أساطير كرة القدم، وكل المسئولين والمشجعين لريال مدريد كانوا يريدون بقاء رونالدو داخل الملكى، ولا أعتقد أنه تعامل معاملة سيئة في مدريد ولكن هو لاعب عنده إصرار وتحدى وأراد خوض تجربة جديدة".