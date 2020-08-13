ميدو: رمضان صبحي وقع لبيراميدز ولكن من الممكن أن تتغير وجهة اللاعب

أكد أحمد حسام ميدو أن رمضان صبحي المحترف في صفوف هيدرسفليد الإنجليزي وقع عقود انضمامه فى بيراميدز ولكن من الوارد أن تتغير وجهة اللاعب في الأيام المقبلة.
وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبسالمذاع عبر قناة النهار: " هيدرسلفيد الطرف الأقوى حاليا لأنه يستغل صراع الأندية لضم رمضان صبحي ويسعى للحصول على أعلى رقم وبيراميدز سينفي خبر توقيع رمضان لأن الأمور لم تنتهي بشكل نهائي.
وأضاف: "البعض راهن على سقوط بيراميدز بعد رحيل المستشار تركى آل الشيخ ولكن الأمور لم تتغير وممدوح عيد نجح في مهمته وأصبح بيراميدز عملاق في التعاقد مع اللاعبين حتى لو كانوا في صفوف الأهلي والزمالك ".
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