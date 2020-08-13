حارس المصري: والدتي توفيت بسبب تليف كبدي وليس كورونا

قال أحمد مسعود، حارس مرمي النادى المصري، إن والدته توفت وبعدها بحوالي 24 ساعة خرج بعض الأشخاص يؤكدون أنني سبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا، موضحاً أن والدته توفيت قبل إجراءه مسحة فيروس كورونا بساعة واحدة.
وأضاف "مسعود"،خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمهالإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا صحة حول إصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا في جنازة والدته، مشيراً إلى أن والدته أصيبت بتليف في الكبد منذ عام.
وأكد حارس مرمي النادى المصري، أنوالدته توفيت بسبب مرضها التليف الكبدي، وليس فيروس كورونا كما أشيع، مشيراً إلى أنه أجري مسحتين أثبتت سلبية النتائج من فيروس كورونا، ولم يتحمل ما خرج من كلام على لسان الكثير من الأشخاص لتحميله المسئولية بإصابة لاعبين.
وأكمل حارس مرمي النادي المصري، أن حالته النفسية لا تسمح بلعب كرة القدم الآن، وقد أتراجع في قرار الاعتزال قريبا.
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