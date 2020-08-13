باريس سان جيرمان يقلب تأخره بالوقت القاتل ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

بلغ باريس سان جيرمان الفرنسي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره بشكل بطولي أمام أتالانتا ففاز عليه 2-1 في ربع نهائي أمجد الكؤوس الأربعاء في لشبونة.



وعلى الرغم من تأخره في الشوط الأول بهدف الكرواتي ماريو بازاليتيش 27، إلا أن دخول مبابي في الشوط الثاني ساهم بقلب النتيجة، إضافة لتألق كبير من نيمار طيلة الدقائق الـ90.



وسجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس 90 والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ 90+3.



وضرب سان جيرمان موعداً مع الفائز بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني اللذين يلتقيان الخميس في لشبونة ايضاً.



وكان أتالانتا في طريقه لتأهل أول في تاريخه إلى نصف النهائي، ليتابع مشواره الرائع محلياً وقارياً هذا الموسم، لكن بطل فرنسا قلب الطاولة على رجال المدرب الفذ جان بييرو غاسبيريني بهدفين خاطفين.



وجاء تأهل سان جيرمان يوم الذكرى الخمسين لتأسيسه، وكاد يدفع غالياً ثمن الاصابات والغيابات في صفوفه.



جلس هدافه الشاب كيليان مبابي على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه بشكل كامل من اصابة في كاحله ودخل في آخر نصف ساعة ليشكل شعلة نشاط على الرواق الأيسر. فيما غاب نجماه لاعب وسطه الدفاعي الإيطالي ماركو فيراتي المصاب ولاعب الوسط الهجومي الارجنتيني انخل دي ماريا الموقوف. كما رحل عن الفريق بعد توقف الدوري بسبب "كوفيد-19" هدافه التاريخي الاوروغوياني ادينسون كافاني.



وتجنب النجم البرازيلي نيمار نحساً إضافياً مع المسابقة القارية بعد ثلاثة مواسم منذ انتقاله القياسي من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو. تعرّض لكسر في مشط قدمه ليغيب عن الاقصاء أمام ريال مدريد الإسباني في 2018. تكرّر السيناريو المحبط في 2019 بإصابة أخرى في المشط وإقصاء جديد أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي برغم تفوّق الباريسيين ذهابا بهدفين.



وبعد إقصاء يوفنتوس ونابولي من ثمن النهائي، شرّف أتالانتا الكرة الايطالية، دون أن ينجح في اعادة اللقب إلى البلاد للمرة الأولى منذ 2010 عندما توّج انتر بثلاثية تاريخية.



وقدم أتالانتا، صاحب 119 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، مستويات هجومية لافتة وقد حلّ ثالثا في الدوري الايطالي في آخر موسمين، علماً أن النادي الذي يعود تاريخه الى 112 سنة لم يحرز سوى لقب كأس إيطاليا عام 1963.



وحقق أتالانتا عودة رائعة في المسابقة بعد أن خسر أول ثلاث مباريات في دور المجموعات، قبل أن يتأهل إلى ثمن النهائي حيث تجاوز فالنسيا الإسباني.

المصدر: بي إن سبورت

