رياضة | وزير الرياضة يشيد بكتاب قاهر المانش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشيد بكتاب قاهر المانش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بانجازات السباح العالمي خالد شلبي الذي عبر المانش في عام 1983 بذراع واحدة وكان قدوة لشباب مصر والعالم العربي، حيث حرص الوزير على استقبال شلبي وتسلم نسخة من كتابه.

( قاهر المانش ) الذي يضم حكايات وأسرار يرويها ويحكي تفاصيل قصة حياته ووصوله الي قمة المجد ورفع علم مصر بعد ان نجح في عبور بحر المانش عام 1983 ببن انحلترا وفرنسا، وهو يسبح بذراع واحدة لمدة 16 ساعة دمتواصلة باعتباره من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

Advertisements

ويعتبر رمزا للشباب في مواجهة الصعاب وتحدي الإعاقة، الكتاب بقلم الكاتبة حنان غانم ويحكي تفاصيل واسرار حياة البطل خالد شلبي وإنجازاته ونجاحاته في عمله الخاص الذي لم يتأثر بالاعاقةـ وكيف واجه كل الصعوبات بقوة إرادته ومساندة عائلته.

كما يحكي الكتاب حكايات عن حياته في الغربة والسنوات الطويلة التي قضاها في انجلترا وكيف كسب الرهان والتحدي في كل جولاته هناك، وقيامه بتمثيل مصر في العديد من المنافسات وتفوقه علي الأصحاء وحصده الكثير من الجوائز التي تبرع بها لصالح مرضي السرطان في مصر، وكذلك مساهماته في الكثير من الأعمال الخدمية التي ترفع اسم مصر في الداخل والخارج، ولم تغب مصر لحظة واحدة عن باله، فقد كانت في قلبه، ودافعا لكل انتصاراته.

وقد حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي كتابة مقدمة الكتاب تقديرا لانجازات خالد شلبي وقصة كفاحه ونجاحه التي يشير فيها الخطيب انه قدوة لشباب مصر والعالم العربي