شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: اجتماع مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك كان "أبويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق ان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عقد جلسه مع اللاعبين اليوم بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، وقال طارق يحيي في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : "كنت حاضرًا اليوم لقاء مرتضى منصور مع فريق الزمالك، والاجتماع كان يسوده المرح في بعض الأحيان والجدية في البعض الآخر، وكان اجتماعًا أبويًا جدًا، اللاعبون تعهدوا بالتركيز في الفترة المقبلة، ووعدوا رئيس النادي بذلك".

وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك قال يحيي إنه نال قسط كبير من الدعم والمساندة من حديث مرتضى منصور، وكان سعيد بكلامه، ورئيس النادي رفع من روحه المعنوية أمام زملائه".

وقال نجم الزمالك السابق: "مرتضى منصور شكر كارتيرون على اهتمامه بالناشئين وإعطاء الفرصة لهم، والاجتماع كان مثمرًا ودسمًا، فريق الزمالك على قدر المسئولية، ويجب أن يحققوا طموحات وآمال جمهورهم بشكل كبير".

وانتقل للحديث عن يوسف أوباما لاعب الفريق، فقال إن اللاعب فتح قلبه لمرتضى منصور، وتحدث في كافة الأمور".

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وأردف يحيي: "أتعجب من الكلام الذي يقال أنه لا يريد التوقيع للتجديد هذه أمور غريبة، يمر بها الزمالك نظرا للنجاحات المتواجدة في الزمالك، وبالتالي الحرب زادت والصوت عالي".

وأتم: "مرتضى منصور طلب مني تعديل بعض عقود اللاعبين الصغار الذين صعدوا للفريق الأول".

وكان كارتيرون قد اعتمد علي بعض اللاعبين الناشئين خلال مباريات الزمالك الأخيرة الودية والرسمية في الدوري، ويعد الأبرز منهم أسامة فيصل وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر.