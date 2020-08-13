شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 12 | 8 | 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، أوباما ومصطفي فتحي يواصلان التأهيل فى الزمالك أوباما ومصطفي فتحي يواصلان التأهيل فى الزمالك واصل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش التدريبات الجماعية المقامة على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وخضع أوباما لمجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالجهاز الطبي، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الفترة الماضية. الزمالك كامل العدد في مران اليوم استعدادا للمقاصة واصل اليوم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. جلسة بين مرتضى منصور ولاعبى الزمالك فى صالة ميت عقبة قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة خلال الوقت الحالى مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات التى تأتى ضمن الاستعدادات لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق سواء فى ظل التحديات المحلية والإفريقية التى يرتبط بها الأبيض، وخاصة مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، فيما سيلتقى الفريقين فى الإياب أحد يومى 2 أو 3 من شهر أكتوبر. Advertisements مسحة طبية جديدة لفريق الزمالك غدًا يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح غد الخميس لمسحه طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري الممتاز، وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن المسحة ستكون قبل مواجهة مصر للمقاصة بيومين، حيث أشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية بين اللاعبين وأجهزة الفريق خلال الفترة الحالية. الزمالك يعلن مواعيد تدريبات الناشئين أعلن طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك ، مواعيد التدريبات لفرق قطاع الناشئين التي ستشارك في بطولة الجمهورية للموسم الجديد وهي مواليد 1999 ، 2001 ، 2003 ، 2006 ، وجاءت مواعيد التدريبات كالتالي :-مواليد 2003 تحت قيادة سيد حنفي المدير الفني، و2006 الذي يقودة أحمد كمال، ستقام أيام السبت والإثنين والأربعاء في الثامنه صباحا على ملاعب الناشئين بالنادي.

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