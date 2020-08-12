شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يتوعد بكشف مفاجأة عن رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك خلال الساعات القليلة مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص صفقة رمضان صبحي الذي اقترب من الانضمام رسميا لنادي بيراميدز وبعد رحيله رسميا عن النادي الاهلي

وأصدرت ادارة التعاقدات في الاهلي بيانا رسميا اليوم أعلنت فيه انتهاء علاقة رمضان صبحي بالاهلي وتوقف المفاوضات مع ناديه لضمه بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانضمام لبيراميدز

وقال مرتضي منصور في تصريح خاص للمصري اليوم سأعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن مفاجاة مدوية بخصوص رمضان صبحي لكنه رفض الإفصاح عن اي تفاصيل في الوقت الراهن.