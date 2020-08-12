شكرا لقرائتكم خبر عن قبل معركة الغد في «الأبطال».. أتلتيكو مدريد تحت حصار اختبارات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرت بعثة نادي أتلتيكو مدريد، في العاصمة البرتغالية لشبونة، اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في إطار البروتوكول المفروض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»

وأوضح «يويفا» في البروتوكول الخاص به أن كل الفرق المشاركة باستثناء المحلية، ستخضع مجددا للاختبارات في البلد المضيف قبل يوم من مباراته الأولى في البطولة. سيتم تسليم النتائج بشكل مبدئي قبل 6 ساعات في نفس يوم المباراة.

وفي إطار هذه التعليمات، أجرت بعثة الفريق المدريدي الاختبارات قبل تناول الطعام، حسبما أعلن النادي، وهي الآن تنتظر النتائج في إطار المهلات المحددة من الاتحاد القاري.

وبعد إعلان النادي المدريدي عن إصابة ثنائي الفريق، الأرجنتيني أنخيل كوريا والكرواتي شيمي فيرساليكو بفيروس كورونا، وغيابه عن رحلة لشبونة، خضع الفريق بالكامل لاختبار جديد في مدريد قبل السفر للبرتغال، وجاءت جميع نتائج التحليل سلبية.

ويستعد فريق الأرجنتيني دييجو سيميوني، لمواجهة لايبزيج الألماني، غدا الخميس على ملعب «جوزيه ألفالادي»، في ربع نهائي دوري الأبطال.

وبسبب الظروف الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، تقام مباريات «التشامبيونزليج» للمرة الأولى في دور الثمانية ونصف النهائي من مباراة واحدة بخروج المهزوم مباشرة، حيث ستحتضن العاصمة البرتغالية لشبونة المباريات وحتى النهائي.

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