شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 12 | 8 | 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته فى الانتقال لنادي بيراميدز الأهلى: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته فى الانتقال لنادي بيراميدز احتفالية استاد الاهلي ..شاشات عملاقة..النسر يحلّق والخطيب يصافح القدامي اتحاد الكرة يدرس استضافة بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية 2021 جلسة بين مرتضى منصور ولاعبى الزمالك فى صالة ميت عقبة رمضان صبحي يتقاضي 90 مليون جنيه من بيراميدز بعد الرحيل عن الاهلي Advertisements مسحة طبية جديدة لفريق الزمالك غدًا الزمالك كامل العدد في مران اليوم استعدادا للمقاصة تأكيداً لليوم السابع .. محمد صلاح مديراُ فنيا لطنطا لمدة عام ونصف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 12 | 8 | 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.