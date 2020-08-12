الخطيب يطلق ضربة البداية في مباراة قدامي الأهلي

أطلق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضربة البداية في المباراة الاحتفالية، التي يحتضنها استاد الأهلي الجديدبمدينة السلام، والتي تشهد مشاركة العديد من قدامى النادي على مر العصور .
وأعلن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم، افتتاح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، وسط حضور عدد من كبار الشخصيات ورموز النادي القدامى.
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