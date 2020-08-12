الخطيب يشكر السيسي وقيادات الدولة في افتتاح استاد الأهلي الجديد

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على توجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة وقياداتها، خلال كلمته في حفل افتتاح استاد الأهلى مساء اليوم، الذي يستضيف مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا

في الفترة المقبلة .

وقال الكابتن الخطيب: «أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها (جيش وشرطة) على دورهم الكبير لمصلحة البلد، والساعات التي نحن فيها اليوم لن

تنسينا أن بلدنا مصر تمر بتحديات كبيرة، وعلينا جميعًا أن نقدم كل التحية والتقدير لمؤسسات الدولة جيش وشرطة، لمواجهتها التحديات بحكمة وقوة، وأشكر وزارة الإنتاج الحربي على استاد الأهلي، تلك المنشأة الكبيرة، وهنا لا بد أيضًا أن نتذكر الراحل الوزير محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رحمه الله» .