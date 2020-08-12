بروكيتش يحضر احتفالية افتتاح استاد الأهلي الجديد

التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حرص على التواجد في استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام . وحرص بروكيتش على حضور حفل الافتتاحية الذي شهد حضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والعديد من الرموز وقدامى النادي. شهد حضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والعديد من الرموز وقدامى النادي. وكان الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع التشيكي ميشال بروكيتش، للعمل مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين، وذلك من أجل النهوض بفرق القطاع فنيًّا وبدنيًّا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم، لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة. عن تعاقده مع التشيكي ميشال بروكيتش، للعمل مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين، وذلك من أجل النهوض بفرق القطاع فنيًّا وبدنيًّا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم، لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

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